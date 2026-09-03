25.000 de români așteaptă validarea pentru platforma eSănătateaMea. Guvernul suplimentează echipa care verifică identitățile

Lansarea platformei eSănătateaMea a generat un volum mare de solicitări pentru validarea identităților digitale prin ROeID. Aproximativ 25.000 de cereri sunt în prezent în așteptare, în timp ce alte 10.000 de solicitări sunt înregistrate, în medie, în fiecare zi.
Pentru reducerea listei de așteptare, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a suplimentat, începând de joi, 3 septembrie, echipa care se ocupă de verificarea identităților cu încă 19 angajați.
25.000 de cereri sunt în așteptare
Înainte de suplimentarea echipei, verificarea identităților digitale era realizată de 40 de persoane instruite din cadrul ADR. Numărul mare de solicitări apărut după lansarea eSănătateaMea a dus însă la acumularea a aproximativ 25.000 de cereri care așteaptă procesarea.
La acestea se adaugă, în medie, alte 10.000 de solicitări în fiecare zi, ceea ce a determinat autoritățile să crească numărul persoanelor implicate în procesarea acestora.
Începând cu 3 septembrie, încă 19 angajați ai ADR au fost alocați activității de validare a identităților digitale.
De ce durează verificarea conturilor ROeID
Procesarea solicitărilor nu presupune doar o aprobare automată. Autoritățile precizează că identitatea fiecărui utilizator este verificată pentru a preveni tentativele de fraudă și folosirea identității unei alte persoane.
„Procesul de validare presupune verificări riguroase pentru prevenirea tentativelor de fraudă, impersonare sau alterare a identității. Personalul ADR implicat în acest proces beneficiază de instruire specializată”, precizează Guvernul.
În condițiile actualului volum de solicitări, aprobarea unei identități ROeID poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare.
ADR pregătește automatizarea verificărilor
Pe termen lung, Autoritatea pentru Digitalizarea României urmărește automatizarea procesului de înrolare. Scopul este ca sistemul ROeID să poată prelua, analiza și soluționa automat cererile, fără ca acest lucru să reducă nivelul de siguranță necesar pentru verificarea identității digitale.
Măsura ar trebui să permită gestionarea unui număr mai mare de solicitări și să reducă dependența de procesarea manuală a cererilor.
eSănătateaMea poate fi accesată prin ROeID
Platforma eSănătateaMea, administrată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), a devenit operațională la 1 septembrie. Pentru accesarea portalului, cetățenii trebuie să se autentifice prin ROeID, sistemul național de identitate digitală.
Primul pas este existența unui cont ROeID activ și validarea identității. Abia după aprobarea solicitării utilizatorul poate continua procedura de înrolare în eSănătateaMea.
Pentru evitarea unor probleme de funcționare, Guvernul recomandă ca aplicația ROeID să fie actualizată la cea mai recentă versiune disponibilă.
Cum se face înrolarea în eSănătateaMea
După validarea identității digitale, utilizatorul trebuie să acceseze portalul eSănătateaMea și să selecteze opțiunea „Conectare cu ROeID”.
Ulterior, sunt introduse adresa de e-mail și parola asociate contului ROeID, iar utilizatorul trebuie să își dea consimțământul pentru ca platforma să utilizeze informațiile furnizate prin sistemul de identitate digitală.
Procesul de înrolare se încheie după verificarea datelor. Pentru autentificările ulterioare în eSănătateaMea sunt utilizate adresa de e-mail, parola și codul generat de aplicația de autentificare.