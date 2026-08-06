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Sport· 1 min citire
Tenis: Sorana Cîrstea, eliminată la Toronto
Sorana Cîrstea
Publicat6 aug. 2026, 08:31
Sursărealitatea.net
Sorana Cîrstea a fost eliminată de pe tabloul de simplu din turneul de la Toronto, dar continuă la dublu, acolo unde face pereche cu Mirra Andreeva.
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