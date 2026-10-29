Eșec dur pentru Chindia Târgoviște în Cupa României: Dinamo s-a impus cu 5-2

Chindia Târgoviște a pierdut cu 2-5 în fața lui Dinamo, în etapa a doua a Cupei României. Diogo Pinto a marcat de trei ori pentru bucureșteni.
Chindia Târgoviște a suferit o nouă înfrângere în faza grupelor Cupei României. Formația dâmbovițeană a pierdut cu 2-5 în fața lui Dinamo București, miercuri seara, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a doua a Grupei D. Portughezul Diogo Costa Pinto a fost principalul marcator al partidei, reușind un hat-trick.
Dinamo a condus cu 2-0 la pauză
Bucureștenii au preluat controlul jocului și au deschis scorul în minutul 24, prin Diogo Pinto. Același jucător a punctat din nou în minutul 33, iar Dinamo a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri.
După reluare, Chindia nu a reușit să oprească ofensiva gazdelor. În minutul 66, Diogo Pinto a înscris pentru a treia oară și și-a completat hat-trick-ul, ducând scorul la 3-0.
Dinamo și-a mărit avantajul în minutul 84, când Dean Zandbergen a marcat pentru 4-0. La acel moment, partida părea decisă.
Chindia a înscris de două ori pe final
Târgoviștenii au reacționat în ultimele minute ale întâlnirii. Rareș Mihai a redus din diferență în minutul 86, iar Bogdan Petre a marcat în minutul 90, stabilind scorul de 4-2 și oferind o scurtă speranță formației oaspete.
În prelungiri, Dean Zandbergen a mai înscris o dată, în minutul 90+3, și a stabilit rezultatul final: Dinamo București – Chindia Târgoviște 5-2.
Marcatorii partidei au fost Diogo Pinto, în minutele 24, 33 și 66, și Dean Zandbergen, în minutele 84 și 90+3, pentru Dinamo. Pentru Chindia au înscris Rareș Mihai, în minutul 86, și Bogdan Petre, în minutul 90.
Chindia rămâne fără puncte în Cupa României
Înfrângerea de pe Arena Națională vine după ce Chindia Târgoviște a pierdut și primul meci din Grupa D, scor 0-1, în fața celor de la FC Voluntari. Astfel, formația dâmbovițeană a ajuns la două eșecuri în primele două etape ale competiției.
Dinamo, în schimb, a obținut a doua victorie consecutivă în grupă, după succesul cu 4-1 în fața formației Sporting Liești, și a acumulat șase puncte.
Chindia mai are de disputat un meci în faza grupelor, împotriva celor de la Sporting Liești. În paralel, echipa pregătită de Leo Grozavu își continuă parcursul în Liga a II-a, unde obiectivul principal rămâne lupta din campionat.