Video| CJ Dâmbovița confirmă negocierile cu Gigi Becali, pentru transferul unor jucători de la FCSB la Chindia

Cinci jucători a pus pe liber patronul celor de la FCSB, jucători ce ar putea ajunge la Chindia

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a afirmat că cineva din conducerea Consiliului Județean Dâmbovița l-a căutat pentru a perfecta transferul unor jucători, puși pe lista neagră de Becali, de la FCSB la Chindia Târgoviște. Conducerea CJ Dâmbovița a confirmat astăzi tratativele, spunând că decizia a fost luată pentru a salva echipa dâmbovițeană de la retrogradare.

Președintele CJ Dâmbovița, Alexandru Oprea , a confirmat astăzi (9 ianuarie 2020) întâlnirea avută de reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița cu patronul celor de la FCSB. "Am luat această decizie pentru a ajuta la salvarea de la retrogradare a Chindiei", a spus președintele CJ Dâmbovița. "Deocamdată nu am ajuns la o concluzie, în privința transferurilor, am făcut doar niște punctaje. Avem asigurați 3 milioane de lei (pentru 2020) buget pentru Chindia Târgoviște , din partea CJ Dâmbovița", a mai spus Oprea.

Consiliul Județean Dâmbovița și Primăria Târgoviște sunt principalii furnizori de resurse financiare, ce asigură bugetul anual al celor de la Chindia Târgoviște. Ambele entități contribuie în cote egale (câte 3 milioane de lei aproximativ, în 2020) la bugetul echipei.

Jucătorii puși pe lista neagră de Gigi Becali, de la FCSB, și care conform patronului echipei bucureștene ar putea fi luați de orice echipă din liga întâi, dacă se cele două părți se înțeleg asupra condițiilor financiare (salarizare) sunt Moutinho,Salomao, Belu, Manea și Adi Popa.