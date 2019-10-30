Video| Viorel Moldovan îl laudă pe Hagi, înaintea meciului direct din liga I

Antrenorul Chindiei Târgoviște, Viorel Moldovan, a declarat, înaintea disputei din etapa a doua a returului de campionat, dintre Chindia și Viitorul, că echipa sa va întâlni echipa cu cea mai bună dinamică din campionat. Moldovan spune că este extraordinar ce face Hagi, la Viitorul, dar că băieții săi se vor întoarce cu punct sau puncte din confruntarea de la Constanța.

Viorel Moldovan a condus ultimul antrenament de acasă ( a Aninoasa, lângă Târgoviște) al celor de la Chindia Târgoviște, înainte de confruntarea cu Viitorul Constanța, din etapa a 15-a a ligii I de fotbal.

Vom întâlni echipa cu cea mai bună dinamică din campionat. Ce face Gică Hagi la Viitorul este un lucru extraordinar.(...)Speră să ne întoarcem cu punct sau puncte de la Constanța"

Partida dintre Viitorul și Chindia Târgoviște va avea loc sâmbătă 1 noiembrie 2019,începând cu ora 20.30 pe terenul echipei lui Gică Hagi