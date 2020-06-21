(Video) Viorel Moldovan înainte de meciul cu Clinceni: "Ne așteaptă un meci de șase puncte"

Partida Clinceni-Chindia Târgoviște are loc luni, 22 iunie, de la ora 17.00

"Mai avem 11 bătălii de dus" spune antrenorul Chindiei Târgoviște, Viorel Moldovan,înainte de partida cu Academica Clinceni, din play out-ul ligii I de fotbal. Partida, ce va avea loc luni,22 iunie, pe terenul echipei ilfovene, este un "meci de șase puncte" a mai spus antrenorul Chindiei.

Cei de la Chindia Târgoviste au motive de optimism, cel puțin momentan. Echipa dâmbovițeană a primit doar vești bune în ultima vreme. Mai întâi pentru că toate testele pentru coronavirus ( patru rânduri de testare) au ieșit negative, apoi pentru că echipa a căștigat primul meci disputat de la reluarea campionatului (2-1 cu Viitorul Constanța,la Ploiești),în runda a IV-a a play out-ului, și nu în ultimul rând pentru ca echipa a primit licența pentru liga I.

Foto-AFC Chindia Târgoviste

"Echipa noastră a primit licența pentru Liga I fără probleme sau penalități. Este al cincilea an consecutiv în care obținem licența, grație unei organizări profesioniste. " Au scris cei de la Chindia pe pagina oficiala de facebook a clubului.

Înainte de meciul cu Academica Clinceni, partidă ce va avea loc luni, 22 iunie, începând cu ora 17.00, pe terenul echipei ilfovene, Viorel Moldovan a prefațat confruntarea spunând ca meciul este unul de șase puncte,pentru că se întâlnește o contracandidată la retrogradare.

"Fiecare joc este foarte important pentru noi, avem încă 11 bătălii de dus, sper ca la final să rămânem în Liga I. Meciul de la Clinceni este un meci de șase puncte, în fața unei contracandidate în lupta pentru menținerea în Liga I. Suntem deciși să mergem la Clinceni și să luăm punctele. Am obținut o victorie foarte importantă cu Viitorul, cu sacrificiu, caracter, am reușit să începem cu dreptul, așa cum ne-am propus. Trebuie să avem aceeași implicare pentru a ne îndeplini obiectivul."

Video

[embed]http://youtu.be/a-ksn8WypOc[/embed]

Este declarația cumite și diplomată a antrenorului celor de la Chindia Târgoviște.

Sursa foto-lpf.ro

Înaintea partidei de la Clinceni, Chindia ocupă poziția a V-a, în play out, cu 17 puncte. Acelasi număr de puncte îl are si Dinamo, echipă ce ocupa în momentul de față locul de baraj, pentru rămânerea în liga I. Pe locurile direct retrogradabile se afla momentan Poli Iași și Academica Clinceni. În play out doar Viitorul Constanța (27 de puncte) pare scăpată de grijile retrogradării, din toate cele opt echipe ce își dispută ramânerea în prima ligă.