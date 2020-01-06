Video-Foto| Chindia Târgoviște a revenit din vacanță. Viorel Moldovan spune că va urma o perioadă grea

Târgoviștenii pleacă în Antalya pentru pregătire. 5 partide de pregătire au planificate jucătorii lui Moldovan

Jucătorii de la Chindia Târgoviște au revenit din vacanță. Lângă Târgoviște, la Aninoasa, antrenorul echipei, Viorel Moldovan, a avut la dispoziție 18 jucători, la primul antrenament de după vacanță. Moldovan spune că va urma o perioadă dificilă pentru Chindia, la reluarea campionatului și că echipa a perfectat până acum 5 partide amicale, acestea urmând a se disputa în cantonamentul ce va avea loc în Antalya.

Aflată pe loc de baraj, pentru rămânerea în prima ligă, Chindia Târgoviște, s-a grăbit să reia pregătirile după scurta perioadă de vacanță. Sub conducerea lui Viorel Moldovan, la baza de pregătire de la Aninoasa (lângă Târgoviște), s-au prezentat la primul antrenament ,din 2020, 18 jucători:

Aioani, Popescu, Moldovan, C. Dinu, Negrea, Martac, Benga, Leca, Dudea, Pițian, Ioniță, Șerban, L. Mihai, Novac, Bic, Burlacu, Neguț, Florea.

Alți patru urmând să se alăture lotului în zilele următoare (Ivancic, Cherchez, Yameogo și Rață ).

Viorel Moldovan spune că urmează o perioadă dificilă pentru Chindia, la reluarea campionatului și că echipa are nevoie de calitate, în ceea ce privește jucătorii, nu de cantitate. Echipa va susține 5 jocuri amicale în catonamentul din Antalya, ce va începe săptămâna următoare. Moldovan nu a vrut să dezvăluie deocamdată numele echipelor cu care se va confrunta în amicale echipa sa. (vezi video )

Conducerea echipei de fotbal târgoviștene a anunțat, la finalul anului 2019, că la echipă vor fi aduși, cel mai probabil, 2-3 jucători, pentru a completa lotul. Deocamdată nu a fost făcut niciun anunț oficial în această privință. Singura certitudine este despărțirea de Robert Neciu, jucător împrumutat de la Viitorul Constanța. Clubul a renunțat la acesta din motive de indisciplină, spun surse din club. Neciu era împrumutat la Chindia până în vara anului 2020.

