Economie· 2 min citire

Patronul unei benzinării a pus lacătul pe ușă: ”Nu mai fac față”

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat31 iul. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS

Un proprietar al unei benzinării din România afirmă că a fost nevoit să își închidă afacerea din cauza creșterii costurilor de funcționare, pe care spune că nu le-a mai putut susține. Antreprenorul susține că, înainte de a lua această decizie, a renunțat la toți angajații, a instalat terminale SelfPay și a preluat personal toate activitățile de administrare, însă măsurile nu au fost suficiente pentru a menține afacerea deschisă.

”Nu mai pot, oricât de mult m-am străduit”

”Din păcate, nu mai pot, oricât de mult m-am străduit. Deși știți foarte bine că mi-am trimis oamenii acasă în decembrie și am încercat să supraviețuiesc singur. De dimineața până seara am stat în stație și am vândut, dar din păcate acum nu se mai poate. Trebuie, neapărat trebuie să o oprim.

Ia uitați ce am făcut. De data asta chiar nu mai pot. Deși sunt singur, nu mai am cum să... pentru că legile se schimbă de la o zi la alta și o să fie foarte greu pentru toți benzinarii, dar nu numai pentru noi. Deci o să fie afectată toată populația țării”, a declarat antreprenorul.

”Noi trebuie să ne spunem”

Potrivit lui, ”cel mai grav este ce s-a întâmplat acuma cu Ordonanța de Urgență nr. 19”.

”În data de 3 s-a publicat pe site-ul ANAF-ului formularul 181, Declarația 181, pe care trebuie să o depunem toți comercianții de produse petroliere. Ei, în aceea declarație noi trebuie să ne spunem... să ne declarăm adaosul pe care l-am avut anul trecut. Iar după ce se va duce o lună, două, trei și noi vom tot vinde la carburanți, ne vor cere raportări cu adaosul pe care l-am practicat începând cu 1 aprilie și o să constatăm că avem diferențe și că am făcut altceva decât ne cere prin Ordonanța de Urgență nr. 19”, a mai spus acesta.

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