Alessia Păcuraru, după derapajul grav al lui Coldea: „Am fost deposedată de telefon. Eu eram cu un grup de prieteni, familie!”

Jurnalista Alessia Păcuraru a declarat în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” că a fost agresată și că i-a fost smuls telefonul de către Florian Coldea pe aeroportul din Nisa. Ea spune că a depus plângeri la autoritățile franceze și că incidentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere.
Alessia Păcuraru a depus plângere la ambasadă după ce a fost agresată de Coldea
„Mi-am dorit foarte mult să ajung la recepția Ambasadei Franței, fiindcă foarte mulți și-au pus întrebările, domnule, de ce te duci la Ambasada Franței? Ce ai de făcut acolo? Ce cauți acolo? Eu m-am dus în calitate de jurnalist, așa cum au fost invitați și mulți alții, pentru că știam că domnul Coldea a mai fost pe la alte evenimente pe la Ambasada Franței și m-am gândit că poate, poate, acolo o să ne revedem... din luna octombrie, că a trecut foarte mult timp.
Astăzi, însă... Există imagini. Am făcut plângeri, cred că cea mai importantă informație, plângeri la consulat, la ambasadă, eram în spațiu public, în aeroport, în lounge-ul unde te poziționezi ca să mergi spre un terminal, spre poarta de îmbarcare, către zborul pe care îl ai, deci eram în spațiu public, cu foarte mulți oameni. Există filmări de pe camerele de supraveghere, în care noi o să intrăm în posesie, căci avocații mei lucrează la acest lucru.
S-au făcut plângeri către toate autoritățile, din momentul în care s-a produs acest incident, căci eu am fost deposedată de către telefonul meu. Pentru că în momentul în care l-am văzut pe domnul Coldea, eram cu un grup de prieteni, cu niște membri din familie. Se terminase vacanța, ne îndreptam spre România, doream să ne ducem la poarta noastră de îmbarcare.
L-am văzut pe domnul Coldea și, bineînțeles, am vrut să trec să-l salut și să îl întreb anumite lucruri, căci nu am mai avut ocazia din octombrie și s-au adunat destul de multe... Nu prea vine pe la procese, mai mult plecat pe la... La Monaco, îi place foarte mult pe Riviera Franceză și are și pensie destul de bună cu siguranță o duce bine.
I-am lăsat pe ceilalți să meargă, am rămas eu, am fost foarte atentă să văd dacă era însoțit, dacă era singur, dacă aștepta pe cineva. Era singur în momentul în care m-am îndreptat spre el. A fost un pic cam șocat să mă revadă. Înregistrările care, cu acest moment, când mi-a smuls telefonul din mână și efectiv ne-am luat la îmbrânceală, la o hărțuială...
Și filmările din aeroport, îi îmbrâncea pe oameni, s-a băgat în față la taxiuri ca să plece mai repede.
Căci a fost un eveniment care pe mine m-a șocat. Eu, cel puțin, am văzut foarte multe, am trăit multe, nu m-a mai șocat nimic. Dar lucrul ăsta m-a șocat, căci în momentul în care m-am dus către domnia sa, l-am salutat politicos, totul a fost filmat. Din momentul în care am pășit să mă îndrept spre el, a fost totul filmat pe telefon, ca să le trimit colegilor, căci, bineînțeles, așteptam niște răspunsuri cu toții, în spațiul public, la foarte multe întrebări, inclusiv fiind răspunzător de ceea ce se întâmplă pe scena politică.
În momentul când am atins subiectul despre Dumitru Dumbravă. Atunci s-a enervat. A devenit foarte agitat.
În momentul când m-am îndreptat cu telefonul spre el, prima oară în lounge-ul din aeroportul din Nisa, căci amândoi am fost acolo, am fost la locuri foarte apropiate în avion, probabil de-asta era și foarte agitat, panicat și neliniștit.
Am avut același zbor, l-am așteptat chiar în ușa avionului, am plecat împreună de la poarta de plecare, de îmbarcare, către mașină. Ați văzut ce tur am făcut prin aeroportul Otopeni. Domnia sa, în momentul când am atins mai multe subiecte, cum a fost vacanța lui pe Riviera Franceză la Nisa, cu domnul Bogdan Neidoni care are vila aceea la Monaco, ai prezentat-o și tu în foarte multe dezvăluiri, dar bineînțeles, dacă își face griji, că știu că s-a interesat prin foarte multe părți care au ajuns la mine, de anumite documente pe care le-am în posesie de la Dumitru Dumbravă.
În momentul respectiv mi-a smuls telefonul din mână și mi-a spus că nu mi-l dă, cu toate că era al meu. În acest sens, asta este totul filmat în camerele de supraveghere de pe aeroport.
Eram într-un spațiu public. Ba chiar. Vă rog să se vadă vânătaia.
Se vede, se vede foarte clar. Totul a fost filmat până s-a oprit.
În momentul când m-am adresat către domni sa.
Eu nu am vrut să fie copiii implicați, căci eram și cu sora mea mai mică. Și cu siguranță și domnia sa, am văzut că are copii, putea să i se întâmple fiicei lui.
Nu știu cum a putut să facă acest lucru, căci totul a fost o discuție de undeva la 10 minute ca să-l conving să-mi dea telefonul înapoi, căci era al meu, era cu o probă...
Discuția a fost una de hărțuire. Nu, nu mi-a umblat în telefon, căci n-a avut cum să-l deblocheze. În momentul când am început să țip în aeroport, să vină poliția, căci se uitau toți la noi foarte șocați că ne împingem unul pe altul, eu am țipat.
Poliția nu a venit, dar în schimb, înainte să ne îmbarcăm, am depus plângere la poliția din aeroport. Le-am indicat inclusiv înregistrările de pe camerele de supraveghere exact unde erau, i-am arătat legitimația mea de jurnalist, le-am dat toate documentele necesare, inclusiv faptul că avocații mei sunt în legătură cu autoritățile din Franța pentru a vedea exact...să rezolve această situație.”, a transmis Alessia Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS.