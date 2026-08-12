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Accident cu cinci morți în Dâmbovița: un șofer de 20 de ani fără permis ar fi lovit trei pietoni, apoi s-a răsturnat cu mașina - VIDEO

Accident în Dâmbovița

Accident în Dâmbovița

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat12 aug. 2026, 07:19
Actualizat12 aug. 2026, 07:30
SursăRealitatea.net

Cinci persoane au murit într-un accident grav produs pe DN 61, în județul Dâmbovița. Un șofer de 20 de ani ar fi lovit trei pietoni care se deplasau pe partea carosabilă, după care autoturismul s-a răsturnat în afara șoselei. Tânărul aflat la volan nu avea permis de conducere.

Șoferul a lovit trei pietoni, apoi mașina s-a răsturnat

Accidentul s-a produs în noaptea de 11 august, în jurul orei 23:00, pe DN 61, în afara localității Grozăvești, din comuna Corbii Mari.

Potrivit primelor cercetări făcute de polițiști, un tânăr de 20 de ani, din comuna Corbii Mari, conducea un autoturism pe DN 61. La un moment dat, acesta ar fi acroșat trei pietoni care se deplasau pe partea carosabilă.

După impact, autoturismul s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile.

Accidentul s-a soldat cu cinci morți. Șoferul de 20 de ani și un tânăr de 23 de ani, care se afla ca pasager în autoturism, și-au pierdut viața.

Au murit și toți cei trei pietoni loviți de mașină: o tânără de 24 de ani, un tânăr de 25 de ani și un bărbat de 49 de ani.

Tânărul aflat la volan nu avea permis de conducere

În urma verificărilor făcute în bazele de date, polițiștii au constatat că șoferul de 20 de ani nu ar fi deținut permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și toate împrejurările care au dus la tragedie.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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