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Actualitate· 1 min citire
Panică într-un bloc din Târgoviște după o explozie: o femeie a ajuns la spital, iar mai mulți locatari au fost evacuați
Incendiu la Târgoviște (colaj foto dbonline)
Publicat7 nov. 2026, 10:44
SursăRealitatea.Net
Alertă la Târgoviște, sâmbătă dimineață, după o explozie produsă într-un bloc din municipiu. O femeie a fost rănită și transportată la spital, în timp ce alți locatari s-au autoevacuat.
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