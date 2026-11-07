Panică într-un bloc din Târgoviște după o explozie: o femeie a ajuns la spital, iar mai mulți locatari au fost evacuați

Publicat 7 nov. 2026, 10:44 Sursă Realitatea.Net

Alertă la Târgoviște, sâmbătă dimineață, după o explozie produsă într-un bloc din municipiu. O femeie a fost rănită și transportată la spital, în timp ce alți locatari s-au autoevacuat.

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