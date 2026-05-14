Accident în Dâmbovița: trei persoane rănite după impactul dintre un autobuz și o mașină

Trei persoane - între care doi adolescenți de 16 ani - au fost rănite joi dimineață, în urma unui accident rutier produs în localitatea Aninoasa, județul Dâmbovița, în care au fost implicate un autoturism și un autobuz.

”În jurul orei 05:55 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unui eveniment rutier, produs pe raza localităţii Aninoasa, DN 71”, anunţă ISU Dâmboviţa.

La faţa locului au fost identificate un autoturism şi un autobuz implicate în eveniment şi trei bărbaţi răniţi,. Victimele erau conştiente, fiind asistate medical iar, ulterior, transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Conform IPJ Dâmboviţa, ”din cercetările preliminare, poliţiştii au constatat faptul că un bărbat, de 57 de ani, din comuna Moţăieni, în timp ce ar fi condus un autobuz pe DN 71, în comuna Aninoasa, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 39 de ani, din judeţul Botoşani”. Şoferul de 39 de ani al autoturismuluişi doi pasageri din acelaşi vehicul, ambii de 16 ani, au fost răniţi.

Concomitent, au fost asigurate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor.

Detaşamentul de Pompieri Târgovişte a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi o autospecială SMURD, iar Serviciul de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa a intervenit cu două autospeciale, au mai precizat pompierii dâmbovițeni.