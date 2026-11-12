Alertă în Dâmbovița: 50 de persoane evacuate după o avarie la o stație GPL

50 de persoane au fost evacuate după o avarie la o stație GPL din Cornești, Dâmbovița. Pompierii au intervenit, iar traficul pe DN 1A a fost deviat.
O avarie produsă la o stație GPL din localitatea Cornești, județul Dâmbovița, a mobilizat echipajele de intervenție și a determinat evacuarea preventivă a 50 de persoane din zona afectată.
Incidentul a avut loc miercuri seară, iar pompierii au instituit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri în jurul stației. Pentru avertizarea populației, autoritățile au transmis și un mesaj prin sistemul RO-Alert.
Pompierii au intervenit cu echipaje specializate
La locul incidentului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN, destinată intervențiilor în cazul riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare, precum și un echipaj SMURD.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, în urma măsurătorilor efectuate după golirea completă a rezervorului de GPL, nu au mai fost identificate scurgeri de gaze.
Salvatorii au continuat verificările și în locuințele din apropiere, pentru a depista eventuale acumulări de gaze în spațiile închise. O echipă specializată a operatorului stației urma să intervină pentru punerea în siguranță a instalației.
Trafic oprit pe DN 1A, în zona Cornești
Avaria a afectat și circulația rutieră. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri ale DN 1A, în zona kilometrului 44, pe un sector de aproximativ un kilometru.
Polițiștii au instituit rute alternative pentru participanții la trafic:
Pe direcția Ploiești – București, autoturismele au fost deviate pe DC 34A, iar autovehiculele de mare tonaj pe DJ 711E.
Pe direcția București – Ploiești, circulația a fost redirecționată pe DJ 101G.
Polițiștii au acționat pentru dirijarea traficului și sprijinirea operațiunilor de evacuare.
Autoritățile au recomandat respectarea indicațiilor echipajelor de intervenție și evitarea zonei afectate, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunilor.