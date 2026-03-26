Alertă pentru șoferi: Amenzi automate pentru ITP expirat, identificate prin noile camere inteligente

Șoferii nu mai pot evita controalele rutiere: noile sisteme de scanare de pe mașinile de Poliție verifică automat orice mașină aflată în mișcare. Indiferent dacă circuli în fața autospecialei sau vii din sens opus, numărul de înmatriculare este scanat și interogat în baza de date a poliției în timp real.

Tehnologia care transformă autospecialele în filtre mobile inteligente

Modernizarea dotărilor Poliției Române face un pas important prin introducerea unor dispozitive de scanare de ultimă generație, capabile să identifice în timp real vehiculele care prezintă nereguli. Comisarul-șef Tavi Perțea, din cadrul I.P.J. Bihor, a detaliat modul în care aceste sisteme, integrate direct pe autospeciale, eficientizează munca agenților de la rutieră. Dispozitivul, care la exterior are aspectul unei camere video convenționale, funcționează ca un scaner continuu pentru toate numerele de înmatriculare întâlnite în trafic, indiferent dacă mașinile circulă în fața poliției sau vin din sens opus. În momentul în care sistemul detectează un număr de înmatriculare suspect sau aflat în bazele de date de urmărire, polițistul primește o alertă instantanee pe terminalul de bord și poate interveni imediat pentru interceptarea vehiculului respectiv.

Monitorizarea extinsă pentru ITP și asigurări auto

Deși utilitatea principală a sistemului vizează în prezent identificarea mașinilor date în urmărire, autoritățile au planuri ambițioase pentru extinderea funcționalităților tehnice. În viitorul apropiat, infrastructura software va permite interogarea automată a bazelor de date pentru verificarea valabilității Inspecției Tehnice Periodice (ITP) și a asigurării de răspundere civilă auto (RCA). Această integrare va permite Poliției Române să identifice rapid mașinile care nu respectă normele de siguranță rutieră sau obligațiile legale de asigurare, contribuind astfel la un climat de siguranță sporit pe drumurile publice. Extinderea acestor verificări automate reprezintă un pas crucial în digitalizarea controlului rutier, eliminând erorile umane și asigurând o monitorizare constantă, imposibil de realizat prin metodele clasice.

Sfârșitul filtrelor rutiere tradiționale și sancționarea rapidă

Implementarea pe scară largă a acestor dispozitive promite să schimbe radical modul în care se desfășoară controalele în trafic, făcând ca vechile filtre rutiere, care blocau adesea circulația, să devină istorie. Comisarul-șef Tavi Perțea a subliniat că tehnologia va permite polițiștilor să acționeze punctual, oprind doar mașinile semnalate de sistem ca având probleme, fără a mai fi necesare opririle aleatorii. Această abordare nu doar că fluidizează traficul, dar permite și aplicarea mult mai rapidă a sancțiunilor, deoarece agentul rutier are deja confirmarea abaterii înainte de a efectua semnalul de oprire. Pe măsură ce un număr tot mai mare de autospeciale vor fi dotate cu aceste scanere inteligente, controlul rutier va deveni o prezență permanentă și invizibilă, capabilă să identifice neconformitățile în flux continuu.