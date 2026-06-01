Confuzie în jurul negocierilor SUA-Iran. Trump spune că nu există o notificare oficială din partea Teheranului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins informațiile potrivit cărora Iranul ar fi suspendat negocierile indirecte cu Washingtonul, afirmând că administrația americană nu a primit nicio comunicare oficială în acest sens.

Într-un interviu acordat NBC News, liderul de la Casa Albă a declarat că nu a fost informat despre o eventuală întrerupere a dialogului și a sugerat că lipsa unor reacții din partea Teheranului nu reprezintă neapărat un motiv de îngrijorare.

„Cred că s-a vorbit prea mult. Uneori, tăcerea este cea mai bună opțiune și poate continua o perioadă lungă”, a afirmat Trump.

Președintele american a insistat că lipsa progresului în negocieri nu înseamnă automat o escaladare militară. El a precizat că Washingtonul nu intenționează să răspundă prin acțiuni de forță, ci va continua să mențină măsurile de presiune existente.

„Nu înseamnă că vom începe să bombardăm peste tot. Vom rămâne în expectativă și vom păstra blocada”, a declarat liderul american.

Trump a adăugat că Statele Unite își permit să aștepte evoluția situației, susținând că Iranul este partea care suportă costurile economice ale actualului impas.

Declarațiile sale vin după ce agenția iraniană Tasnim a relatat că Teheranul ar fi decis să suspende negocierile cu SUA, pe fondul evoluțiilor militare din Liban și al intensificării operațiunilor israeliene în regiune.

Întrebat despre aceste informații, Trump a spus că iranienii sunt „negociatori mai buni decât luptători”, însă a reiterat că nu a primit nicio confirmare oficială privind întreruperea dialogului dintre cele două state.