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Furtună violentă în Târgoviște: acoperiș smuls de vânt a lovit o persoană pe stradă

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 18:48

O persoană a ajuns la spital luni după-amiază în urma unei furtuni puternice care a afectat municipiul Târgoviște, unde rafalele de vânt au smuls acoperișul unui bloc și l-au aruncat pe carosabil, lovind un trecător.

Evenimentul s-a produs în contextul unui cod roșu de vijelii emis pentru zona respectivă. Victima a fost surprinsă de fragmentele de acoperiș desprinse de pe clădire și a avut nevoie de intervenția echipajelor de urgență.

Pompierii din cadrul ISU Dâmbovița au intervenit pentru îndepărtarea mai multor elemente de construcție și copaci doborâți de vânt atât în Târgoviște, cât și în localitatea Răzvad. În mai multe zone au fost semnalate acoperișuri avariate, stâlpi afectați și obstacole pe carosabil.

În cazul incidentului de pe strada Independenței, acoperișul desprins de pe un bloc a căzut pe drum, iar o persoană aflată în zonă a fost prinsă sub acesta. Victima a fost extrasă conștientă de salvatori, evaluată medical la fața locului și ulterior transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Autoritățile continuă intervențiile pentru înlăturarea efectelor furtunii și pentru siguranța circulației în zonele afectate.

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