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Actualitate· 2 min citire
Gest de mare campion făcut de Cristiano Ronaldo pentru un băiat rămas orfan după cutremurele din Venezuela
Cristiano Ronaldo
Un băiat de 10 ani din Venezuela, rămas fără părinți și fratele mai mare în urma cutremurelor devastatoare din luna iunie, a avut o singură dorință în timp ce era internat în spital: un abțibild cu Cristiano Ronaldo pentru albumul Panini al Cupei Mondiale 2026. În schimb, idolul său i-a oferit o surpriză pe care nu o va uita niciodată.
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