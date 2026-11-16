„Împăratul lumii”, din nou în arest preventiv. Ce au descoperit anchetatorii în locuințele suspecților

Ilie Petre, cunoscut în lumea interlopă drept Petre Geamănu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce anchetatorii l-au vizat într-un dosar de braconaj și deținere ilegală de arme.
Bărbatul este suspectat că ar fi participat, alături de alte trei persoane, la partide de vânătoare fără autorizație, desfășurate timp de aproximativ un an în mai multe zone din județul Dâmbovița.
Arme, muniție și zeci de kilograme de vânat, descoperite la percheziții
Polițiștii au efectuat percheziții la locuințele persoanelor cercetate și au descoperit un arsenal deținut ilegal. Anchetatorii au ridicat patru arme de vânătoare, peste 800 de cartușe și aproximativ 20 de kilograme de alice.
În timpul operațiunii, au fost găsite și cantități importante de carne provenită de la animale sălbatice, printre care căpriori și mistreți.
De asemenea, autoritățile au indisponibilizat trei autoturisme de teren despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite pentru deplasările în zonele unde aveau loc vânătorile ilegale.
Ancheta vizează activități desfășurate timp de un an
Potrivit cercetărilor, suspecții ar fi acționat în extravilanul localităților I.L. Caragiale, Dărmănești și Vlădeni, din județul Dâmbovița.
Polițiștii au descoperit și zece câini din rasa ogar, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost folosiți pentru urmărirea și prinderea animalelor în timpul partidelor de vânătoare.
Investigația urmărește stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi desfășurat activitățile de braconaj și identificarea contribuției fiecărei persoane implicate.
Petre Geamănu, un nou dosar penal după alte condamnări și arestări
Ilie Petre, cunoscut și sub porecla „Împăratul lumii”, nu este la prima confruntare cu autoritățile.
În perioada 2021-2023, acesta a fost arestat preventiv într-o anchetă care viza constituirea unui grup infracțional organizat, specializat în cămătărie și șantaj.
Anterior, Petre Geamănu a executat o pedeapsă de 11 ani de închisoare pentru infracțiuni comise cu violență.
În noul dosar, instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru documentarea faptelor și stabilirea răspunderii penale a tuturor suspecților.