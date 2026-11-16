„Împăratul lumii”, din nou în arest preventiv. Ce au descoperit anchetatorii în locuințele suspecților

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 nov. 2026, 15:14

Ilie Petre, cunoscut în lumea interlopă drept Petre Geamănu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce anchetatorii l-au vizat într-un dosar de braconaj și deținere ilegală de arme.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre arestbraconaj