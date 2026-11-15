Patru bărbați, cercetați pentru braconaj în Dâmbovița

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 10:33

Patru bărbați sunt anchetați pentru braconaj în Dâmbovița, iar doi dintre ei au fost arestați preventiv. Printre suspecți se află și Petre „Geamănu”, cunoscut drept „Împăratul lumii”, lider al clanului Luptătorilor din Capitală.

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