Patru bărbați, cercetați pentru braconaj în Dâmbovița

Patru bărbați sunt anchetați pentru braconaj în Dâmbovița, iar doi dintre ei au fost arestați preventiv. Printre suspecți se află și Petre „Geamănu”, cunoscut drept „Împăratul lumii”, lider al clanului Luptătorilor din Capitală.
Cei patru bărbați, cu vârste între 32 și 59 de ani, au fost reținuți pentru braconaj, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și folosirea ilegală a armelor. Printre ei s-ar afla șiPetre Ilie, cunoscut ca Petre „Geamănu”, membru al clanului „Frații Geamănu”, arată Mediafax.
Ce transmit autoritățile
Polițiștii din Moreni au reținut, pe 12 noiembrie, patru bărbați cu vârste între 32 și 59 de ani. Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea unui procuror. Anchetatorii susțin că, între februarie 2025 și martie 2026, cei patru ar fi vânat ilegal în apropierea localităților I.L. Caragiale, Dărmănești și Vlădeni. Aceștia nu ar fi avut permise de vânătoare și ar fi folosit arme deținute ilegal și câini ogari antrenați pentru vânătoare.
Polițiștii au efectuat cinci percheziții la locuințele suspecților. Au fost ridicate patru arme de vânătoare, peste 830 de cartușe, 20 de kilograme de alice, aproximativ 90 de kilograme de vânat, 10 ogari, 3 mașini de teren și 6 telefoane mobile.
Doi dintre bărbați, în vârstă de 55 și 59 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar ceilalți doi au primit control judiciar pentru 60 de zile. Deciziile au fost luate pe 13 noiembrie, după prezentarea acestora în fața magistraților.