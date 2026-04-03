JD Vance, trimis la Budapesta pentru a-l sprijini pe Viktor Orbán înainte de alegeri

JD Vance urmează să efectueze o vizită de două zile la Budapesta, într-un moment crucial pentru scena politică din Ungaria, înaintea alegerilor programate pe 12 aprilie.

Potrivit unei analize Politico, deplasarea vicepreședintelui american reflectă implicarea directă a administrației de la Washington în sprijinirea premierului Viktor Orbán, aflat în scădere în sondaje.

Principalul său rival, Péter Magyar, câștigă teren pe fondul unui mesaj axat pe combaterea corupției, după mai bine de 16 ani de guvernare a partidului Fidesz.

Vizita lui Vance, programată pentru marți și miercuri, include întâlniri cu Viktor Orbán și un discurs public, într-un context electoral tensionat. Oficialii maghiari au descris deplasarea drept o confirmare a relațiilor strânse dintre cele două state.

Administrația Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru liderul ungar, considerat un model de politică naționalistă în Europa.

Orbán promovează conceptul de „democrație iliberală” și a intrat frecvent în conflict cu instituțiile europene pe teme precum migrația, relația cu Rusia sau drepturile minorităților.

Vizita lui Vance este văzută ca parte a unei strategii mai ample a Washingtonului de a-și consolida aliații ideologici, după un model aplicat anterior și în Argentina.

În același timp, oficiali americani, inclusiv Marco Rubio, au descris relația dintre SUA și Ungaria drept una aflată într-o „epocă de aur”, subliniind importanța tot mai mare a Budapestei în contextul relațiilor tensionate cu alte capitale europene.