LOVITURĂ PENTRU ȘOFERI: Amenzi uriașe de la 1 iulie! Cu cât cresc noile sancțiuni

Vești proaste pentru șoferii indisciplinați. Începând cu 1 iulie, sancțiunile rutiere devin considerabil mai scumpe. Modificarea este efectul direct al majorării salariului minim pe economie, decizie care crește automat valoarea punctului-amendă și penalizează mai dur abaterile la volan.
Începând cu 1 iulie, șoferii români care încalcă regulile de circulație vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a-și achita erorile din trafic. Această scumpire a sancțiunilor nu vine ca urmare a unei modificări aduse Codului Rutier, ci este efectul direct al majorării salariului minim brut pe economie, indicator de care este legat, prin lege, calculul punctului-amendă.
Noua formulă de calcul: Cât ajunge să coste un punct-amendă
Salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, valoarea unui singur punct-amendă este stabilită fix la 5% din valoarea salariului minim brut pe țară.
Ca urmare a acestei corelări economice, de la 1 iulie 2026, punctul-amendă va urca de la 202,50 lei la 216,25 lei. Reprezentanții Poliției Române au confirmat oficial că noul tarif se va aplica fără excepție tuturor contravențiilor constatate de către agenții de circulație începând cu data de 1 iulie.
Grila completă a sancțiunilor: Cât vor plăti șoferii în funcție de gravitate
Majorarea valorii punctului-amendă se va reflecta automat în toate cele cinci clase de sancțiuni prevăzute de legislația rutieră din România. În funcție de gravitatea faptei comise la volan, noile tarife aplicate de la începutul lunii iulie vor fi următoarele:
Clasa I (2-3 puncte-amendă): sancțiunile cresc și vor fi cuprinse între 432,50 lei și 648,75 lei;
Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): șoferii vor scoate din buzunar între 865 lei și 1.081,25 lei;
Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): amenzile ajung să coste între 1.297,50 lei și 1.730 lei;
Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): abaterile grave vor fi taxate dur, cu sume între 1.946,25 lei și 4.325 lei;
Clasa a V-a (21-100 puncte-amendă): aplicabilă exclusiv persoanelor juridice, unde amenzile maxime explodează și vor fi cuprinse între 4.541,25 lei și 21.625 lei.