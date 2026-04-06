Mobilizare de rezerviști în două județe: MApN începe exercițiul MOBEX pentru testarea capacității de apărare

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 11–15 mai, primul exercițiu din acest an destinat verificării nivelului de pregătire pentru apărare la nivel național. Activitatea, denumită MOBEX, va avea loc în județele Alba și Hunedoara.

Potrivit MApN, exercițiul este derulat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, dar și cu autoritățile locale, instituțiile publice și operatorii economici implicați în domeniu.

Scopul acestor exerciții este evaluarea modului în care unitățile militare pot fi completate cu personal și echipamente, dar și întărirea colaborării dintre rezerviști și militarii activi.

În acest context, rezerviștii din județele Alba și Hunedoara vor fi convocați la unitățile desemnate, unde vor participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire.

De asemenea, în județul Alba vor avea loc acțiuni de evaluare coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care vizează autoritățile locale, instituțiile publice și operatorii economici.

Exerciții de acest tip au mai fost organizate anterior în Alba, în 2016, și în Hunedoara, în 2018.

MOBEX se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, precum și ale Legii nr. 446/2006 referitoare la pregătirea populației pentru apărare.