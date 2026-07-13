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Panică în județul Dâmbovița, după o avarie la o conductă de gaz. Peste 30 de persoane au fost evacuate

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat13 iul. 2026, 13:22
SursăRealitatea.Net

este 30 de persoane au fost evacuate preventiv luni, în municipiul Găești, județul Dâmbovița, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze naturale. Autoritățile au sistat alimentarea cu gaze în zona afectată, iar echipele de intervenție acționează pentru remedierea defecțiunii și înlăturarea oricărui pericol.

”În jurul orei 11:46, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, ca urmare a avarierii unei conducte de gaze din oraşul Găeşti. Detaşamentul de Pompieri Găeşti a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială SMURD”, a transmis, luni, ISU Dâmboviţa.

Echipajele de intervenție au delimitat și securizat zona, instituind un perimetru de siguranță, iar 36 de persoane au fost evacuate preventiv.

Operatorul de distribuție a întrerupt alimentarea cu gaze în zona afectată, în timp ce circulația rutieră a fost reluată.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat informații oficiale privind cauzele producerii incidentului.

 

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