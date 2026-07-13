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Actualitate· 1 min citire
Panică în județul Dâmbovița, după o avarie la o conductă de gaz. Peste 30 de persoane au fost evacuate
FOTO: Arhivă
Publicat13 iul. 2026, 13:22
SursăRealitatea.Net
este 30 de persoane au fost evacuate preventiv luni, în municipiul Găești, județul Dâmbovița, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze naturale. Autoritățile au sistat alimentarea cu gaze în zona afectată, iar echipele de intervenție acționează pentru remedierea defecțiunii și înlăturarea oricărui pericol.
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