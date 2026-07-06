Românii strâng cureaua! România, lider în Uniunea Europeană la scăderea comerțului cu amănuntul

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 16:16

România ocupă primul loc într-un clasament nedorit la nivel european. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, țara noastră a înregistrat cea mai mare scădere anuală a volumului comerțului cu amănuntul din Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre supermarketRomania