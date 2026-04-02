Percheziții în Mureș pentru furt de curent: zeci de descinderi și mai mulți suspecți duși la audieri

Descinderi de amploare au avut loc joi dimineață în Mureș, unde polițiștii au efectuat aproximativ 20 de percheziții într-un dosar de furt de energie electrică.

Anchetatorii au vizat mai multe locuințe din diferite localități, unde existau suspiciuni că energia era consumată ilegal, prin instalații improvizate sau racordări neautorizate la rețea.

Potrivit informațiilor din anchetă, unele gospodării ar fi folosit metode precum modificarea contoarelor sau conectarea directă la rețeaua electrică, pentru a evita înregistrarea consumului real.

Mai multe persoane au fost duse la audieri, iar pe numele lor a fost deschis un dosar penal pentru infracțiuni de natură economică.

Autoritățile atrag atenția că, pe lângă caracterul ilegal, astfel de practici pot fi extrem de periculoase. Instalațiile improvizate pot provoca incendii sau accidente grave, punând în pericol viața celor implicați și a vecinilor.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și aplicarea măsurilor legale.