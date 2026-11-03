Polițiștii au luat la verificat școlile din Dâmbovița. Peste 300 de persoane legitimate și sancțiuni aplicate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 nov. 2026, 16:52

Polițiștii din Dâmbovița au verificat 222 de unități de învățământ în data de 2 noiembrie 2026, legitimând peste 300 de persoane și aplicând amenzi în valoare totală de 6.900 de lei.

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