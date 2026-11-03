Polițiștii au luat la verificat școlile din Dâmbovița. Peste 300 de persoane legitimate și sancțiuni aplicate

Polițiștii din Dâmbovița au verificat 222 de unități de învățământ în data de 2 noiembrie 2026, legitimând peste 300 de persoane și aplicând amenzi în valoare totală de 6.900 de lei.
Intervenția a vizat creșterea gradului de siguranță în școli și prevenirea comportamentelor care pot pune în pericol elevii, conform informațiilor transmise de DB Online.
Activități preventive cu peste 2.800 de elevi
Polițiștii Biroului Siguranță Școlară au organizat 103 activități informativ-preventive la care au participat peste 2.800 de elevi și 126 de cadre didactice.
Subiectele abordate în discuțiile cu tinerii au inclus consecințele violenței în mediul școlar, fenomenul de bullying, importanța prevenirii absenteismului, precum și riscurile radicalizării și ale extremismului violent.
Verificări la nivelul unităților și în trafic
Ofițerii au purtat discuții cu 109 directori de școli pentru identificarea situațiilor care ar putea afecta siguranța elevilor, iar 34 de agenți de pază au fost instruiți.
Acțiunea a inclus și verificarea autovehiculelor destinate transportului școlar. Polițiștii au controlat peste 130 de vehicule și au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 6.900 de lei.
Dintre aceste sancțiuni, patru au fost aplicate în baza Legii nr. 349/2002, privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
Instruirea comercianților
Angajații și administratorii a șapte societăți comerciale au fost instruiți cu privire la interdicția de a vinde minorilor produse din tutun, dispozitive electronice sau alte produse care conțin nicotină, băuturi alcoolice și energizante.
La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului Rutier, Serviciului de Ordine Publică, structurilor de siguranță școlară din polițiile municipale și orășenești, secțiilor de poliție rurală, precum și jandarmi din Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița.
Reprezentanții Poliției au transmis că astfel de acțiuni vor continua în perioada următoare, pentru menținerea unui climat de siguranță în școli.