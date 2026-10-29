Anca Alexandrescu răstoarnă calculele politice. Ce spune despre șansele AUR, PSD, PNL și USR la viitoarele alegeri

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 oct. 2026, 18:58

Anca Alexandrescu a pus sub semnul întrebării corectitudinea sondajelor de opinie privind intenția de vot a românilor și a făcut o serie de evaluări privind situația principalelor partide politice din România. Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” susține că rezultatele cercetărilor sociologice trebuie privite cu rezerve și afirmă că procentele prezentate nu reflectă neapărat realitatea electorală.

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