Rusia critică posibile exerciții nucleare franco-poloneze: „UE se militarizează”
Vladimir Putin
Kremlin a reacționat critic după apariția unor informații privind posibile exerciții nucleare comune între Franța și Polonia, acuzând o tendință de intensificare a militarizării în Europa.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că astfel de inițiative ar reflecta o orientare tot mai pronunțată către consolidarea capacităților nucleare în cadrul Uniunii Europene. În opinia sa, aceste evoluții nu contribuie la stabilitatea sau predictibilitatea situației de securitate pe continent.
Oficialul rus a precizat că Moscova nu deține încă toate detaliile despre aceste planuri și așteaptă clarificări privind tipul armamentului implicat și statele participante.
Reacția vine după ce publicația Politico a relatat despre discuții între președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk privind organizarea unor astfel de exerciții.
În paralel, adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a avertizat că Rusia ar putea reacționa dacă Statele Unite sau alte state ar încălca moratoriul asupra testelor nucleare. El a invocat declarații venite dinspre Washington referitoare la o posibilă reluare a testelor, subliniind riscurile pentru acordurile internaționale existente.
Printre acestea se numără și Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare, dar și New START, acordul dintre Rusia și Statele Unite care limita numărul focoaselor nucleare. Acesta a expirat la începutul lunii februarie, fără a fi reînnoit.
Deși Moscova a propus menținerea temporară a limitelor stabilite anterior, administrația de la Washington nu a făcut pași concreți în acest sens. În același timp, președintele Donald Trump a susținut extinderea viitoarelor negocieri de dezarmare, inclusiv prin implicarea China, în timp ce Rusia dorește includerea Franța și a Regatul Unit într-un eventual nou acord.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News