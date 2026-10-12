Vremea se răcește brusc: ninsori la munte și cod galben de ploi în sud-est

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă până marți, 13 octombrie, pentru ploaie, vânt puternic și scăderea temperaturilor. În Carpații Meridionali se anunță lapoviță și ninsoare.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind precipitațiile, intensificările vântului și scăderea temperaturilor, valabilă până marți, 13 octombrie, la ora 10:00.
Ninsorile sunt așteptate în zona montană, în special în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri. În aceste zone, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, pe fondul răcirii accentuate a vremii.
Vântul va sufla puternic pe creste, cu rafale care pot atinge 70–90 km/h, în special în Carpații Meridionali și de Curbură. Meteorologii nu anunță, deocamdată, ninsori în localitățile aflate la altitudini joase.
Cod galben de ploi în sud-est
ANM a emis și o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni, 12 octombrie, ora 10:00, până marți, 13 octombrie, ora 10:00.
Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură, unde cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 de litri pe metrul pătrat și, izolat, la 40–50 de litri pe metrul pătrat.
Luni, ploile se vor manifesta în special în jumătatea de sud-est a țării. Pe arii restrânse, vor avea caracter de aversă și pot fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15–20 de litri pe metrul pătrat, iar local vor depăși 30 de litri pe metrul pătrat.
Temperaturile scad cu până la 14 grade
Răcirea vremii se va resimți în majoritatea regiunilor, după zilele cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna octombrie. În București, unde duminică maximele au ajuns la aproximativ 29 de grade Celsius, luni temperatura nu va mai depăși 15–16 grade.
Cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 20–30 de litri pe metrul pătrat. Vântul va avea temporar intensificări, cu rafale de până la 45 km/h, iar temperatura minimă va coborî la 9–10 grade Celsius.
În regiunile estice și sud-estice, rafalele de vânt vor atinge local 45–50 km/h. Episodul de vreme rece, cu ploi și precipitații mixte la munte, va continua până marți dimineață, potrivit News.ro.