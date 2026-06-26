Autostrada A0 Nord ar putea fi gata cu șase luni mai devreme. Lotul 1 a depășit 63% execuție

Lotul 1 al Autostrăzii de Centură București Nord (A0 Nord), dintre Joița și Corbeanca, a atins un stadiu de execuție de aproape 63%, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Dacă ritmul actual de lucru va fi menținut, tronsonul ar putea fi deschis circulației până la finele acestui an, cu peste șase luni înainte de termenul contractual stabilit pentru aprilie 2027.
Șantier cu 650 de muncitori și 330 de utilaje
Lucrările avansează simultan pe întregul traseu de 17,5 kilometri. Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 650 de muncitori și 330 de utilaje, care execută în această perioadă lucrări de asfaltare, inclusiv turnarea stratului de uzură.
Totodată, se montează parapete metalice și panouri fonoabsorbante, se realizează fundații pentru spațiile de parcare din zona km 14+500, iar relocarea conductelor de gaz metan este în curs de desfășurare. Constructorii execută și lucrări de terasamente, consolidări, sisteme de evacuare a apelor pluviale și instalează echipamente ITS (sistem inteligent de transport).
Poduri de peste 600 de metri, printre cele mai complexe structuri
Cele mai dificile lucrări se concentrează la cele zece poduri și pasaje de pe traseu. CNAIR evidențiază două structuri de amploare: podul peste calea ferată București – Ploiești, cu o lungime de 610 metri, și podul peste DN7 și calea ferată București – Pitești, de 760 de metri. La nodul rutier cu DN1A se execută asfaltarea bretelelor, amenajarea șanțurilor pluviale, taluzări și montarea sistemelor ITS.
Investiție de 815 milioane de lei, finanțată din fonduri europene
Contractul de execuție are o valoare de 815,07 milioane de lei fără TVA, finanțat prin Programul Transport 2021–2027. Lotul 1 al A0 Nord conectează autostrada A1 cu DN1, traversând localități din județele Ilfov și Giurgiu, Joița, Săbăreni, Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia și Corbeanca.
CNAIR subliniază că Autostrada de Centură a Capitalei este un proiect strategic pentru economia României, zona București – Ilfov generând aproximativ un sfert din produsul intern brut al țării.