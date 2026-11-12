Benzina și motorina s-au ieftinit, dar rămân foarte scumpe. Cât au ajuns să coste carburanții

Publicat 12 nov. 2026, 14:32 Sursă realitatea.net

Benzina și motorina s-au ieftinit cu până la 15 bani pe litru, dar prețurile rămân ridicate. Vezi cât costă carburanții în București și cât s-au scumpit într-un an.

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