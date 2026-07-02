Carburanții se scumpesc din nou. Motorina urcă spre 10 lei pe litru

Publicat 2 iul. 2026, 13:11 Actualizat 2 iul. 2026, 13:31 Sursă realitatea.net

La pompă, se văd deja efectele crizei politice. Motorina se apropie din nou de pragul de 10 lei pe litru, după ce plafonarea adaosului comercial a expirat și reducerea accizei pentru motorină nu au fost prelungite. Premierul demis s-a întâlnit cu ministrul de Finanțe și cu reprezentanții pieței carburanților și au analizat o posibilă intervenție pe piață. Șoferii sunt cei mai afectați de aceste măsuri care ajung să plătească mai mult cu 60 de lei pentru un plin de combustibil.

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