Alertă cu bombă la Primăria Chișinău
Ion Ceban își prezenta raportul de activitate
Alertă cu bombă la Primăria Chișinău, pe 6 noiembrie 2026, în ziua raportului lui Ion Ceban. Poliția a verificat clădirea și a confirmat că amenințarea a fost falsă.
O alertă cu bombă a fost semnalată vineri dimineață, 6 noiembrie 2026, la sediul Primăriei Chișinău, chiar în ziua în care primarul Ion Ceban urma să prezinte bilanțul activității sale din ultimii trei ani de mandat. Polițiștii au intervenit și au verificat clădirea, însă amenințarea s-a dovedit a fi falsă. Nu a fost necesară evacuarea persoanelor aflate în instituție.
Incidentul a fost făcut public chiar de edilul Ion Ceban, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Acesta a atras atenția asupra momentului în care a fost primită sesizarea, având în vedere că în aceeași zi era programată prezentarea raportului său de activitate.
Alertă cu bombă la Primăria Chișinău. Ce mesaj a transmis Ion Ceban
Sesizarea privind existența unei presupuse bombe la sediul Primăriei municipiului Chișinău a fost înregistrată în dimineața zilei de vineri, 6 noiembrie.
Primarul Ion Ceban a confirmat public incidentul și a făcut referire la coincidența dintre alerta de securitate și evenimentul important programat pentru aceeași zi.
„Primăria la 3 ani de raport și ne-am pomenit cu o alertă cu bombă la Primărie. Sperăm că la Palatul Republicii nu au anunțat astăzi alerte cu bombe”, a transmis edilul.
În aceeași intervenție, Ion Ceban a amintit și alte incidente petrecute în contextul unor evenimente organizate de administrația municipală. Printre situațiile menționate s-au numărat reținerea unor angajați înaintea unui forum organizat de Primărie și intervenția autospecialelor de pompieri în timpul unui concert desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale.
Edilul a făcut referire și la ședința Consiliului de Securitate, programată tot vineri, la ora 10:00.
Poliția a verificat sediul Primăriei Chișinău. Alerta s-a dovedit falsă
Reprezentanții Direcției de Poliție Chișinău au confirmat că au primit o sesizare referitoare la o posibilă amenințare cu bombă la sediul instituției.
Potrivit ofițerului de presă Cristina Talpă, polițiștii au demarat verificările necesare, împreună cu instituțiile abilitate, pentru a stabili dacă există vreun dispozitiv exploziv în clădire.
În urma controalelor, oamenii legii au constatat că amenințarea nu se confirmă și că nu există un pericol pentru persoanele aflate în sediul Primăriei.
Prin urmare, evacuarea clădirii nu a fost necesară.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care a fost transmisă sesizarea. Printre ipotezele analizate se află și posibilitatea ca alerta să fi fost o provocare, însă această variantă nu a fost confirmată oficial.
Până la acest moment, Poliția nu a anunțat identificarea persoanei care a transmis amenințarea.
Alerta cu bombă, în ziua prezentării raportului de activitate al lui Ion Ceban
Sesizarea a venit într-un moment important pentru administrația locală din Chișinău. Primarul Ion Ceban urma să prezinte, la Palatul Republicii, raportul privind activitatea desfășurată în ultimii trei ani de mandat.
Evenimentul era programat pentru ora 10:00 și viza prezentarea principalelor realizări ale administrației municipale, a proiectelor implementate și a direcțiilor de dezvoltare pentru capitala Republicii Moldova.
Coincidența dintre alerta cu bombă de la Primăria Chișinău și prezentarea raportului a fost remarcată chiar de edil, care a făcut public incidentul înaintea evenimentului.
Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă există vreo legătură între cele două situații.
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