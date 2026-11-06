Schimbare importantă în Codul Rutier, de astăzi! Motocicliștii pot circula pe benzile de autobuz și pot depăși coloanele de mașini
Motociclist / Profimedia
Legea motocicliștilor a fost promulgată. Motocicletele pot circula pe benzile de autobuz și pot înainta pe lângă coloanele oprite, cu maximum 20 km/h.
Vești importante pentru motocicliști și conducătorii de mopede din România! O nouă lege care modifică regulile de circulație a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Motocicletele și mopedele vor putea utiliza, în anumite condiții, benzile rezervate transportului public, iar conducătorii vehiculelor pe două roți vor avea dreptul să înainteze pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor. Noua legislație introduce și reguli privind parcarea și siguranța în trafic.
Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile de autobuz
Una dintre cele mai importante modificări aduse Codului Rutier îi vizează pe motocicliștii și mopediștii care circulă în orașele aglomerate.
Potrivit noilor prevederi, motocicletele și mopedele vor putea utiliza benzile destinate transportului public, însă accesul nu va fi permis automat pe toate aceste sectoare.
Administratorii drumurilor vor decide unde pot circula vehiculele pe două roți, în funcție de condițiile de trafic și de particularitățile fiecărui drum. Tronsoanele respective vor trebui semnalizate corespunzător.
Măsura urmărește fluidizarea circulației în zonele aglomerate și reducerea timpului petrecut în trafic de către motocicliști și conducătorii de mopede.
Motocicliștii pot înainta pe lângă mașinile oprite la semafor. Limita este de 20 km/h
O altă schimbare importantă se referă la posibilitatea de a înainta pe lângă coloanele de autovehicule oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată.
Noua lege permite această manevră motocicliștilor, mopediștilor și bicicliștilor, însă numai dacă sunt respectate câteva condiții clare.
Astfel, deplasarea pe lângă coloana de vehicule este permisă dacă:
Există suficient spațiu lateral pentru efectuarea manevrei;
Nu sunt stânjeniți ceilalți participanți la trafic;
Viteza de deplasare nu depășește 20 km/h;
Sunt respectate regulile de circulație și condițiile de siguranță.
Prevederea se aplică în cazul coloanelor oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Nu înseamnă că motocicliștii pot depăși orice coloană de mașini, indiferent de situație.
Locuri de parcare speciale pentru motociclete și mopede
Noua legislație introduce obligații și pentru autoritățile locale.
În parcările publice care au cel puțin șase locuri destinate autoturismelor vor trebui amenajate locuri gratuite pentru motociclete și mopede.
În plus, legea reglementează și posibilitatea parcării vehiculelor pe două roți pe trotuar, paralel cu axa drumului și cât mai aproape de marginea dinspre carosabil.
Condiția esențială este ca pietonilor să le rămână un spațiu liber de cel puțin un metru pentru deplasare.
Prin aceste prevederi, autoritățile urmăresc să organizeze mai eficient parcarea vehiculelor pe două roți și să reducă ocuparea necorespunzătoare a spațiilor destinate pietonilor.
Spații speciale de trei metri la semafoare pentru motociclete
O altă noutate vizează amenajarea unor zone speciale de siguranță pentru motociclete și mopede, în apropierea intersecțiilor semaforizate.
Aceste spații vor avea o lungime de trei metri și vor fi marcate înaintea liniei de oprire a celorlalte autovehicule.
Zonele vor fi amenajate la intrarea în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu bariere sau semibariere.
Scopul este de a le permite motocicliștilor și mopediștilor să aștepte în condiții mai bune schimbarea culorii semaforului sau ridicarea barierei, după ce au înaintat legal pe lângă coloana de vehicule.
Ce obligații au în continuare motocicliștii
Chiar dacă noile reguli oferă mai multă flexibilitate în trafic, obligațiile privind siguranța rămân în vigoare.
Conducătorii și pasagerii motocicletelor și mopedelor trebuie să poarte căști de protecție omologate pentru categoria vehiculului, fixate corespunzător.
De asemenea, noile prevederi nu elimină obligația de a respecta indicatoarele, marcajele rutiere și regulile generale de circulație.
Când intră în vigoare noile reguli pentru motocicliști
Legea motocicliștilor a fost promulgată de președintele Nicușor Dan la 3 noiembrie 2026 și modifică Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
După intrarea în vigoare a actului normativ, Guvernul are la dispoziție 60 de zile pentru actualizarea regulamentului de aplicare a Codului Rutier.
Noile prevederi urmăresc să ofere mai multă libertate de deplasare persoanelor care folosesc motociclete, mopede sau biciclete și să contribuie la fluidizarea traficului urban.
Schimbările îi privesc nu doar pe cei care circulă pe două roți, ci și pe șoferii de autoturisme, care trebuie să țină cont de noile reguli atunci când împart drumul cu motocicliștii și mopediștii.
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