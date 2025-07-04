BOLOJAN ÎȘI ASUMĂ LUNI PACHETUL DE AUSTERITATE. PARLAMENTUL, OCOLIT: CE SE SCHIMBĂ PENTRU ROMÂNI

Guvernul Ilie Bolojan merge înainte cu pachetul fiscal. Luni, 7 iulie, premierul va prezenta în plenul reunit forma finală a proiectului și își va angaja răspunderea în fața Parlamentului.

Decizia a fost luată vineri seara, într-o ședință online fulger. Birourile permanente au stabilit ca dezbaterea să aibă loc luni, de la ora 15:00. Parlamentarii mai pot depune amendamente până atunci, dar Executivul decide ce include și ce ignoră.

Bolojan vrea adoptarea rapidă a măsurilor, cu doar o zi înainte de reuniunea ECOFIN. Miza: un mesaj clar de „disciplină fiscală” către Bruxelles.

Printre cele mai controversate măsuri: majorarea TVA de la 19% la 21%, restructurări în administrație și eliminarea unor facilități fiscale. Reacțiile dure din partea populației și a mediului privat nu au întârziat.

Angajarea răspunderii ocolește votul din plen. Dacă nu se depune o moțiune de cenzură sau dacă aceasta pică, proiectul intră automat în vigoare. În caz contrar, Guvernul cade, iar legea e anulată.

Riscul politic e mare, dar Guvernul mizează pe viteză. Opoziția pregătește atacuri, iar începutul de săptămână se anunță tensionat. Totul se joacă în câteva zile.

Sursa: Newsinn