BOLOJAN ÎȘI ASUMĂ LUNI PACHETUL DE AUSTERITATE. PARLAMENTUL, OCOLIT: CE SE SCHIMBĂ PENTRU ROMÂNI
Guvernul Ilie Bolojan merge înainte cu pachetul fiscal. Luni, 7 iulie, premierul va prezenta în plenul reunit forma finală a proiectului și își va angaja răspunderea în fața Parlamentului.
Decizia a fost luată vineri seara, într-o ședință online fulger. Birourile permanente au stabilit ca dezbaterea să aibă loc luni, de la ora 15:00. Parlamentarii mai pot depune amendamente până atunci, dar Executivul decide ce include și ce ignoră.
Bolojan vrea adoptarea rapidă a măsurilor, cu doar o zi înainte de reuniunea ECOFIN. Miza: un mesaj clar de „disciplină fiscală” către Bruxelles.
Printre cele mai controversate măsuri: majorarea TVA de la 19% la 21%, restructurări în administrație și eliminarea unor facilități fiscale. Reacțiile dure din partea populației și a mediului privat nu au întârziat.
Angajarea răspunderii ocolește votul din plen. Dacă nu se depune o moțiune de cenzură sau dacă aceasta pică, proiectul intră automat în vigoare. În caz contrar, Guvernul cade, iar legea e anulată.
Riscul politic e mare, dar Guvernul mizează pe viteză. Opoziția pregătește atacuri, iar începutul de săptămână se anunță tensionat. Totul se joacă în câteva zile.
Sursa: Newsinn
Citește și:
- 20:13 - Diana Buzoianu sesizează DNA după controlul din Delta Dunării
- 13:59 - Sorin Grindeanu anunță „referendum intern” în PSD: Coaliție pro-UE sau Opoziție. „România a devenit neguvernabilă”
- 10:39 - Motreanu: Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu acest partid
- 09:40 - Zarurile au fost aruncate. Coaliția Bolojan-PSD, în pragul colapsului final. Grindeanu și-a adunat partidul să voteze „divorțul” de premier
