George Simion, apel la Nicușor Dan: „Ceasul 12! Nominalizează un premier ACUM”

Publicat 6 iul. 2026, 12:25 Actualizat 6 iul. 2026, 12:30 Sursă Realitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a lansat un nou apel la adresa președintelui Nicușor Dan pentru a nominaliza un nou premier. De asemenea, Simion i-a cerut demisia urgentă premierului interimar, Ilie Bolojan.

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