Gheorghe Piperea, declarație-bombă: "Moțiunea de cenzură va trece. Pot apărea voturi și din PNL"
Gheorghe Piperea
Gheorghe Piperea pune presiune pe Ilie Bolojan și susține că moțiunea de cenzură are deja 254 de semnături! Europarlamentarul AUR a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că votul de săptămâna viitoare va duce la căderea Guvernului și îi cere premierului să demisioneze imediat. Gheorghe Piperea a mai precizat și că pot apărea voturi și din interiorul actualei alianțe de guvernare.
„Ar trebui să fie un motiv foarte puternic pentru un bărbat de stat onest să-și dea demisia acuma, în secunda doi.
Eu m-aș aștepta să apară niște voturi pentru moțiunea de cenzură din partea de așa-zisă alianță la guvernare, câtă mai este ea în momentul de față, mă refer la cei din PNL.
E posibil să avem mai mult de 250 de voturi săptămâna viitoare și de aceea cred că domnul Bolojan ar trebui ca să-și salveze cumva pielea, să demisioneze astăzi.
Să știți că cei de la PNL ieri (luni - n.r.) au luat o decizie. Cel puțin știu chestiunea asta de la domnul Buda, care la o altă televiziune în prezența mea - că am fost și eu la acea emisiune - a spus că PNL intră în opoziție dacă se votează moțiunea. Eu cred că PNL poate să considere că deja este în opoziție de astăzi pentru că moțiunea 100% va trece”, a declarat Piperea.
