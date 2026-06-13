Gheorghe Piperea (europarlamentar AUR): „Statul român ar fi pierdut până la 30 de miliarde de lei din cauza manipulării ROBOR”

Publicat 13 iun. 2026, 15:08 Sursă Realitatea.Net

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că prejudiciul provocat de presupusa manipulare a indicelui ROBOR nu se limitează la milioane de români care au plătit rate mai mari la credite, ci afectează și statul român, care s-a împrumutat masiv în ultimii ani prin credite și titluri de stat cu dobândă variabilă.

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