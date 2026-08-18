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Politica· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru, interviu exploziv în presa britanică despre presiunile la adresa Realitatea Plus - EXCLUSIV
Publicat18 aug. 2026, 20:35
SursăRealitatea PLUS
Interviu exploziv pentru opinia publică de peste hotare! Realizatorul emisiunii „Miza Zilei”, Ana Maria Păcuraru, a stat de vorbă cu jurnalistul și scriitorul multipremiat Jim Fergusson. Dialogul s-a axat pe încercările repetate ale sistemului de a cenzura Realitatea PLUS, televiziunea care dă voce românilor de pretutindeni. Interviul poate fi urmărit integral și pe pagina de TikTok @realitatea.plus
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