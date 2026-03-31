Nicușor Dan, despre aderarea României la UE: „A fost o poveste de mare succes. Am ajuns de la 26% la aproape 80% din PIB-ul mediu al UE”

Președintele Nicușor Dan a afirmat că aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă „o poveste de mare succes”, subliniind progresele economice înregistrate de țară de la momentul integrării în blocul comunitar.

„În anul 2000, România avea doar 26% din PIB-ul mediu pe cap de locuitor al UE și am ajuns astăzi aproape la 80%. Suntem astăzi la aproape 80%. Este important să subliniem aceste lucruri pentru că bombardamentul constant cu știri negative ne face să pierdem imaginea de ansamblu.”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe X.

Șeful statului a precizat că, pentru a menține ritmul accelerat de dezvoltare, România trebuie să consolideze câteva direcții majore: reforma instituțiilor, aderarea la OCDE, trecerea la moneda euro, sprijinirea Republicii Moldova și echilibrarea bugetului european viitor.

Potrivit acestuia, reforma instituțiilor rămâne o prioritate pentru a „pune bazele unei creșteri economice solide”, iar aderarea la OCDE în acest an ar certifica faptul că România „are o guvernanță economică similară cu cele mai bogate țări.”.

Nicușor Dan a mai subliniat importanța integrării în zona euro și a consolidării Pieței Unice Europene, inclusiv prin dezvoltarea unei piețe energetice comune în care energia nucleară să joace un rol semnificativ. În același timp, el a reafirmat sprijinul României pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

„Uniunea trebuie ca în următorul buget pentru 2028-2034 să atingă un echilibru între competitivitate și coeziune în așa fel încât să își crească relevanța economică globală fără să adâncească decalajul de dezvoltare între țări.”, a concluzionat Nicușor Dan.