Sorin Grindeanu, după ce l-a așteptat pe Siegfried Mureșan la PSD: „Nu obține voturile noastre”

Liderul social-democrat i-a cerut lui Mureșan să își depună mandatul și a spus că, în actualele condiții, negocierile nu pot continua.
Sorin Grindeanu a anunțat miercuri seară că Siegfried Mureșan nu poate conta pe voturile PSD pentru învestirea noului Guvern, după ce premierul desemnat nu a venit la sediul partidului pentru a prezenta programul de guvernare.
Grindeanu l-a așteptat la sediul PSD
Sorin Grindeanu a spus că l-a așteptat pe Siegfried Mureșan atât la Parlament, cât și ulterior la sediul PSD. Premierul desemnat ar fi trebuit să prezinte programul de guvernare sau cel puțin o schiță a acestuia.
Liderul PSD susține că documentul nu a fost transmis, deși Mureșan s-ar fi angajat anterior să îl trimită. Grindeanu consideră că lipsa programului împiedică o discuție concretă despre măsurile pe care viitorul Executiv intenționează să le adopte.
PSD nu votează Guvernul Mureșan
Grindeanu a declarat că, după modul în care premierul desemnat a gestionat negocierile din ultimele zile, Mureșan nu poate obține sprijinul parlamentarilor PSD.
Președintele social-democraților i-a transmis acestuia că ar trebui să renunțe la mandat dacă nu poate construi majoritatea necesară pentru formarea Guvernului.
„Pierdem timpul”, a fost mesajul lui Grindeanu, care a susținut că următorul pas ar trebui să aparțină președintelui României.
Disputa dintre PSD și premierul desemnat
Sorin Grindeanu a criticat și declarațiile făcute anterior de Siegfried Mureșan la adresa PSD. Liderul social-democrat a spus că partidul era pregătit să discute despre programul de guvernare și să caute soluții pentru problemele economice.
Grindeanu a afirmat că dezbaterea politică ar trebui să se concentreze pe măsuri și programe, nu pe atacuri între partide.
Ce urmează
În lipsa unui acord cu PSD, negocierile pentru obținerea voturilor necesare învestirii Guvernului continuă într-un context politic dificil. Mureșan trebuie să obțină majoritatea parlamentară pentru Cabinetul propus, în timp ce PSD își menține poziția anunțată până acum.