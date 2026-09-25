PSD se declară pregătit pentru anticipate, la cinci luni de la demiterea Guvernului. Ce spune Claudiu Manda

PSD transmite că este pregătit atât să își asume guvernarea, cât și să participe la alegeri anticipate, la aproape cinci luni de la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a declarat vineri că formațiunea consideră actualul context politic „nedrept pentru români” și susține că soluția trebuie să fie un guvern cu un program orientat spre relansarea economiei.
Manda: „Suntem pregătiți și să ne asumăm guvernarea”
Claudiu Manda a afirmat, la Sinaia, că PSD discută despre problemele cu care se confruntă oamenii și despre direcția pe care partidul ar trebui să o urmeze în perioada următoare.
Social-democratul a criticat perioada de după demiterea Guvernului Bolojan și a susținut că, în opinia PSD, formarea unui nou executiv a fost întârziată.
Manda a transmis că partidul este pregătit să își asume guvernarea, dar și să meargă în fața alegătorilor dacă soluția pentru actuala criză politică va fi organizarea unor alegeri anticipate.
PSD nu susține Guvernul Mureșan
Declarațiile vin după ce conducerea PSD a stabilit să nu susțină Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia a fost anunțată de Sorin Grindeanu, care a transmis că partidul nu va vota noul cabinet.
În ultimele zile, Claudiu Manda a criticat public direcția propusă de noul executiv. El a susținut că România are nevoie de o alternativă la măsurile adoptate în perioada guvernării Bolojan și a contestat continuarea aceleiași direcții economice. Acestea sunt pozițiile exprimate de liderul PSD, nu o evaluare independentă a efectelor politicilor respective.
Demiterea Guvernului Bolojan
Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai 2026. Moțiunea a fost inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România.
De atunci, formarea unui nou guvern a trecut prin mai multe etape și propuneri de premier. Eugen Tomac și Adrian Veștea au fost anterior desemnați pentru funcție, însă niciunul nu a ajuns să formeze un guvern care să intre în exercițiu.
În prezent, Siegfried Mureșan este premierul desemnat și pregătește lista miniștrilor și programul de guvernare pentru prezentarea în Parlament. PNL, USR și UDMR susțin această formulă.
PSD: anticipate, dacă Guvernul nu trece
Claudiu Manda a transmis că PSD nu exclude varianta alegerilor anticipate. „Noi nu avem niciun motiv să ne temem” de votul românilor, a declarat acesta, susținând că partidul este pregătit pentru un asemenea scenariu.
În paralel, PSD afirmă că este dispus să își asume guvernarea și să propună propriul program. Astfel, în această etapă, partidul menține public ambele variante: formarea unui executiv și participarea la alegeri anticipate, în funcție de evoluția procedurilor parlamentare.