Social· 1 min citire

MApN: Forțele Navale Române au neutralizat resturi de dronă în zona Grindului Chituc, din județul Constanța

Dronă

Dronă

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 14:52

O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit, duminică, pentru neutralizarea unor resturi de dronă descoperite în zona Grindului Chituc, județul Constanța. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că zona a fost securizată și că nu există niciun pericol pentru populație sau pentru traficul naval.

Garda de Coastă a solicitat intervenția MApN

Intervenția a avut loc în jurul orei 09.30, după ce Ministerul Apărării Naționale fusese solicitat, sâmbătă, 19 septembrie, de către Garda de Coastă să verifice un obiect plutitor identificat la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc, județul Constanța.

Obiectul a fost identificat ca posibil fragment provenit de la o dronă aeriană, iar pentru verificarea și neutralizarea acestuia a fost mobilizată o echipă EOD a Forțelor Navale Române.

Resturile de dronă au fost neutralizate

Ajunși la fața locului, scafandrii de luptă EOD au executat procedurile standard pentru neutralizarea resturilor de dronă.

Potrivit MApN, zona a fost securizată, iar în urma intervenției nu mai există pericol pentru populație și nici pentru traficul naval din zonă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dronă capturatădronă militarădronă port Constanțadronă prăbuşităextindere razboi ucrainaanunt MApN

Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe