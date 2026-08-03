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Politica· 1 min citire
România ar putea avea un nou Guvern abia în septembrie: Nicușor Dan pregătește noi consultări cu partidele după 15 august
Consultări la Cotroceni
Publicat3 aug. 2026, 10:28
SursăRealitatea PLUS
România ar putea avea un nou guvern abia în luna septembrie, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS. Surse politice susțin că, în următoarele două săptămâni, vor avea loc noi consultări oficiale la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare.
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