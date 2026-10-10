INSP: Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii în prima săptămână a sezonului

Primele cazuri de gripă din sezonul 2026-2027 au fost confirmate în România, iar Institutul Național de Sănătate Publică a înregistrat peste 80.000 de infecții respiratorii în prima săptămână de raportare.
În perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026 au fost raportate 80.193 de cazuri de infecții respiratorii acute ale căilor respiratorii superioare, gripă și pneumonii. Această cifră este aproape identică cu cea din aceeași perioadă a sezonului precedent, când s-au înregistrat 80.078 de cazuri.
Comparativ cu media ultimelor sezoane, calculată pentru perioada 2018-2026 exclusiv anii pandemici, numărul actual este cu 11,9% mai mic. Media istorică pentru această perioadă este de 71.657 de cazuri.
Șapte cazuri de infecții respiratorii acute severe
Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat șapte cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI) în prima săptămână de raportare. Supravegherea acestor cazuri a început în acest an cu șase săptămâni mai devreme decât în anii precedenți și va fi realizată continuu pe parcursul sezonului.
În aceeași perioadă, au fost raportate 210 de cazuri de gripă clinică, o creștere de aproximativ 22% față de cele 172 de cazuri înregistrate în săptămâna similară a sezonului trecut. Laboratorul a confirmat până la 4 octombrie un singur caz de gripă, cauzat de virusul gripal A nesubtipat. Nu a fost raportat niciun deces confirmat cu virus gripal.
79.330 de vaccinări antigripale înregistrate
Datele din Registrul Electronic Național de Vaccinări arată că, până la 4 octombrie, au fost efectuate 79.330 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 77.764 s-au adresat persoanelor din grupele populaționale care beneficiază de vaccinare în regim compensat, iar 624 au fost realizate în farmaciile comunitare autorizate.
Cele mai multe vaccinări au fost administrate persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, numărul ajungând la 47.250. Urmează grupa de vârstă 45-64 de ani, cu 15.162 de vaccinări, și grupa 5-19 ani, cu 10.004 vaccinări.