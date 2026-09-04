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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce îți pocnesc articulațiile?
De ce îți pocnesc articulațiile? Este un sunet banal sau poate ascunde o problemă de sănătate? În „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru explică de ce apar aceste zgomote, când sunt normale și când ar trebui să ne trimită la medic.
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