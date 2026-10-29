Solidaritatea Sanitară cere majorări salariale în sănătate de la 1 ianuarie 2027

Solidaritatea Sanitară cere creșterea salariilor în sănătate de la 1 ianuarie 2027, o nouă lege a salarizării și corectarea inechităților salariale.
Federația „Solidaritatea Sanitară” solicită Guvernului adoptarea unor măsuri concrete pentru creșterea veniturilor angajaților din sistemul sanitar, începând cu 1 ianuarie 2027. Sindicaliștii propun adoptarea unei noi legi a salarizării sau identificarea unei alte soluții care să permită majorarea veniturilor personalului din sănătate.
Reprezentanții federației atrag atenția că respingerea proiectului de lege a salarizării din vara acestui an trebuie urmată de o alternativă concretă, care să răspundă nevoilor angajaților din sistemul medical.
Solidaritatea Sanitară cere o nouă lege a salarizării
Potrivit sindicaliștilor, obiectivul principal al opoziției față de proiectul anterior ar fi trebuit să fie elaborarea unei legi mai bune, care să asigure o remunerare echitabilă pentru personalul din sănătate.
În acest context, Federația „Solidaritatea Sanitară” le cere celor care au susținut necesitatea unei noi formule de salarizare să își concretizeze promisiunile prin inițiative legislative și măsuri guvernamentale.
Sindicaliștii avertizează că lipsa unei noi legi a salarizării sau a unor măsuri alternative de creștere a veniturilor până la 1 ianuarie 2027 ar putea ridica semne de întrebare cu privire la angajamentul autorităților față de majorările salariale promise.
Ce schimbări solicită sindicatele din sănătate
Printre prioritățile indicate de Federația „Solidaritatea Sanitară” se numără corectarea inechităților salariale, clarificarea grilelor de salarizare și a regulilor privind sporurile, precum și respectarea drepturilor salariale prevăzute de lege.
Reprezentanții organizației consideră că noul cadru legislativ trebuie construit în colaborare cu angajații din sistemul sanitar, astfel încât prevederile sale să reflecte realitățile profesionale și nevoile personalului medical.
Federația face trimitere și la programul de guvernare, care prevede colaborarea cu organizațiile sindicale în procesul de elaborare a noii legi a salarizării.
Sindicaliștii cer garanții privind veniturile personalului medical
Un alt aspect evidențiat de federație este necesitatea protejării veniturilor angajaților din sănătate. În acest sens, sindicaliștii invocă declarațiile ministrului Sănătății privind menținerea veniturilor din sistem.
Potrivit reprezentanților organizației, elaborarea noii legi trebuie să înceapă printr-un dialog real cu personalul care va fi direct afectat de prevederile acesteia, iar deciziile privind salarizarea ar trebui fundamentate pe dovezi și pe situația concretă din sistemul sanitar.
Până la 1 ianuarie 2027, sindicatele așteaptă măsuri clare privind creșterea veniturilor salariale, reducerea inechităților și stabilirea unor reguli transparente de remunerare pentru angajații din sănătate.
Deocamdată, solicitările Federației „Solidaritatea Sanitară” reprezintă poziția organizației sindicale, iar adoptarea unor măsuri de majorare salarială depinde de deciziile autorităților.