127 de oameni au murit în incendii de locuințe în primele 8 luni din 2026. Care sunt principalele cauze

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 sept. 2026, 17:11

127 de persoane au murit, iar alte 463 au fost rănite în incendiile produse în locuințe în primele opt luni ale anului 2026. În aceeași perioadă, pompierii au intervenit la 4.732 de incendii la nivel național, cu 22 mai multe decât în primele opt luni din 2025.

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