Trecerea la ora de iarnă în 2026. Când dăm ceasurile înapoi și cum ne afectează schimbarea

În luna octombrie, românii vor dormi cu o oră mai mult, odată cu revenirea la timpul standard, însă specialiștii avertizează asupra impactului resimțit.
În ultimul weekend din luna octombrie a anului 2026, România va reveni la timpul standard, un proces cunoscut în mod popular sub denumirea de trecere la ora de iarnă. Mai exact, în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, la ora 4:00 dimineața, acele ceasornicului vor fi date înapoi cu 60 de minute, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00.
Prin această modificare, intervalul orar se repetă, oferind teoretic cetățenilor posibilitatea de a dormi cu o oră în plus. Totodată, schimbarea aduce o ajustare majoră în ceea ce privește lumina naturală: diminețile vor fi mult mai luminoase, dar, în contrapartidă, întunericul se va lăsa mult mai devreme pe timpul serii, adaptând programul zilnic la sezonul rece. În timp ce majoritatea dispozitivelor electronice inteligente vor face această modificare automat, ceasurile mecanice vor necesita o potrivire manuală.
Impactul asupra sănătății și dezbaterile globale
Trecerea la ora de iarnă nu vine doar cu o oră în plus de somn, ci și cu provocări pentru organismul uman. Specialiștii atrag atenția că modificarea ritmului circadian, adică a ceasului biologic intern, poate duce temporar la stări de oboseală, somnolență accentuată sau dificultăți de concentrare. Lumina dimineții este crucială pentru reglarea acestui ritm, iar tranziția necesită câteva zile de adaptare.
Pe fondul acestor probleme, la nivel global și european continuă dezbaterile privind utilitatea acestui sistem introdus inițial pentru economisirea energiei. În ciuda directivelor europene pentru renunțarea la schimbare, sistemul rămâne valabil momentan în România, în timp ce alte țări au renunțat definitiv la el.