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Alertă de rabie în România: Măsuri stricte și amenzi aspre pentru deținătorii de animale
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DSVSA Constanța avertizează populația cu privire la simptomele bolii și reamintește obligațiile legale privind vaccinarea.
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